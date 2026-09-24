O MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Operação Crédito Oculto, com mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do país, incluindo São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e de infiltração do crime organizado no setor de combustíveis.
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Entre os principais alvos está o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, dono da Entre Investimentos e ligado às investigações envolvendo o Banco Master. Também são alvos Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, e os irmãos dele, André e Bruno Tupinambá.
A investigação ganhou um desdobramento que envolve diretamente a produção do filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a apuração da Polícia Federal citada nas reportagens sobre o caso, a empresa de Freixo teria sido utilizada para repasses de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, destinados à produção do longa.
Freixo firmou um acordo de colaboração com a PGR (Procuradoria-Geral da República) no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master. As autoridades agora buscam documentos e outros elementos que possam esclarecer a movimentação financeira e as relações entre os investigados.
Buscas no Vale
São José dos Campos está entre as cidades onde são cumpridas medidas nesta quinta-feira. A operação também alcança municípios de São Paulo e outros estados, em uma ação coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MPSP, e pela Receita Federal.
A nova etapa da Carbono Oculto concentra-se na investigação de uma estrutura financeira e societária que teria sido utilizada para viabilizar a aquisição da distribuidora de combustíveis Terrana, além de investigar possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro.
As buscas desta quinta-feira fazem parte do aprofundamento das investigações e não significam, por si só, condenação ou comprovação definitiva de crime por parte dos alvos. O caso segue em apuração pelas autoridades.
* Com informações do UOL e Metrópoles