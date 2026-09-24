O MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Operação Crédito Oculto, com mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do país, incluindo São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e de infiltração do crime organizado no setor de combustíveis.

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Entre os principais alvos está o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, dono da Entre Investimentos e ligado às investigações envolvendo o Banco Master. Também são alvos Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, e os irmãos dele, André e Bruno Tupinambá.