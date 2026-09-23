Um homem que havia sido dado como desaparecido relatou à Polícia Civil ter sido sequestrado e mantido sob ameaça por mais de quatro horas durante uma suposta cobrança de dívida em Jacareí.
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O caso foi registrado na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município e envolve três suspeitos, que ainda não foram identificados.
Segundo o relato da vítima, o encontro ocorreu no domingo (20), após ele ser procurado para tratar de pendências financeiras relacionadas à negociação de veículos. Por volta das 18h, ele foi de transporte por aplicativo até o Parque Meia Lua, em Jacareí, onde encontrou três homens que não conhecia.
A vítima contou que entrou voluntariamente em um Volkswagen Fox preto, de quatro portas, para conversar sobre a dívida. Durante o trajeto, porém, a situação teria mudado.
Nas proximidades do bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos, um dos homens teria mostrado uma arma de fogo e feito ameaças, enquanto outro colocou um capuz sobre a cabeça da vítima.
O grupo teria seguido até uma região próxima ao bairro Galo Branco, também em São José. De acordo com o depoimento, o homem permaneceu impedido de deixar o veículo e sob controle dos suspeitos durante várias horas.
Além da privação de liberdade, a vítima afirmou que teve R$ 500 e um celular Motorola roubados. O aparelho teria sido danificado durante o episódio.
Libertação na Dutra
O homem relatou que foi libertado por volta das 3h de segunda-feira (21), em uma passarela da Via Dutra, em Jacareí.
Enquanto ele estava desaparecido, a noiva havia procurado a polícia e registrado uma ocorrência comunicando que não sabia onde ele estava. Na terça-feira (22), a vítima compareceu à DIG para esclarecer o período em que ficou sem contato e relatou o suposto sequestro.
A ocorrência passou a ser investigada como sequestro e cárcere privado, exercício arbitrário das próprias razões e roubo qualificado, considerando o concurso de pessoas, a restrição da liberdade e o emprego de arma de fogo.
Busca pelos suspeitos
A vítima forneceu à Polícia Civil características dos três homens e do veículo utilizado no crime.
O motorista foi descrito como negro, de porte forte e atlético, com aproximadamente 1,80 metro a 1,85 metro de altura e idade estimada entre 30 e 32 anos. O homem que estava no banco dianteiro teria características físicas semelhantes e entre 26 e 30 anos.
Já o terceiro suspeito, apontado pela vítima como o homem que teria portado a arma, foi descrito como branco, loiro, magro e com cerca de 1,70 metro de altura.
As informações fazem parte do relato da vítima e serão analisadas durante a investigação. Até o momento, nenhum dos três suspeitos foi identificado ou preso.
A Polícia Civil também deverá apurar a origem da suposta dívida, quem marcou o encontro e qual era a relação dos envolvidos com a negociação de veículos. A investigação ainda deverá esclarecer a dinâmica do crime e a participação de cada suspeito.