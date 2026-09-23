Um homem que havia sido dado como desaparecido relatou à Polícia Civil ter sido sequestrado e mantido sob ameaça por mais de quatro horas durante uma suposta cobrança de dívida em Jacareí.

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O caso foi registrado na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município e envolve três suspeitos, que ainda não foram identificados.