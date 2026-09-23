Aeronaves da família E2 da Embraer foram afetadas por uma instabilidade global no sistema de GPS nessa terça-feira (22). O problema atingiu operadores em diferentes países e também provocou impactos na operação da Azul Linhas Aéreas no Brasil.

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A falha envolve aeronaves equipadas com sistemas da Honeywell e está sendo investigada conjuntamente pela Embraer e pela fabricante dos equipamentos. A natureza da ocorrência ainda não foi esclarecida. A possibilidade de uma ação de hackers chegou a ser levantada, mas não há confirmação oficial dessa hipótese.