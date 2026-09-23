Aeronaves da família E2 da Embraer foram afetadas por uma instabilidade global no sistema de GPS nessa terça-feira (22). O problema atingiu operadores em diferentes países e também provocou impactos na operação da Azul Linhas Aéreas no Brasil.
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A falha envolve aeronaves equipadas com sistemas da Honeywell e está sendo investigada conjuntamente pela Embraer e pela fabricante dos equipamentos. A natureza da ocorrência ainda não foi esclarecida. A possibilidade de uma ação de hackers chegou a ser levantada, mas não há confirmação oficial dessa hipótese.
A Azul afirmou que a instabilidade foi global e alguns voos sofreram atrasos em consequência dos cancelamentos. A empresa disse que os clientes afetados recebem a assistência prevista na resolução 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e que adotou as medidas operacionais com foco na segurança.
Como medida de precaução, a companhia realizou ajustes na malha aérea e informou o cancelamento de 80 voos, com impacto para cerca de 8 mil passageiros, entre terça (22) e quarta-feira (23).
A empresa orientou os passageiros a verificar o status das reservas pelos canais oficiais antes de seguir para o aeroporto. A ocorrência também afetou operações de companhias estrangeiras, como KLM, Binter, Helvetic e Mexicana, que registraram problemas ao longo do dia.
Embraer acompanha ocorrência
A Embraer confirmou que havia sido notificada do problema e que acompanhava a situação com os operadores das aeronaves e com a Honeywell, fabricante do equipamento. Em comunicado, a empresa afirmou ter recebido relatos de perda do sistema de GPS em aviões E2 de diferentes operadores e disse que investigava a causa e a extensão da falha.
A fabricante afirmou que a ocorrência poderia afetar a programação das companhias aéreas, mas não comprometia a segurança dos voos. Conforme a Embraer, as aeronaves E2 dispõem de outros sistemas e procedimentos de navegação para operar durante instabilidades do GPS.
Os aviões da família E2 são fabricados pela Embraer em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A unidade abriga a linha de montagem dos jatos comerciais da empresa.
O E195-E2, modelo afetado na operação da Azul, é o maior avião da família E2 e atualmente o maior jato comercial produzido pela Embraer. Dependendo da configuração adotada pela companhia aérea, a aeronave pode transportar até 146 passageiros.
Mais de 200 aviões da família E2 estão em operação em 24 companhias aéreas, segundo a Embraer. A fabricante tem pedidos de mais de 500 unidades. A Latam encomendou 24 aeronaves E195-E2, que estão em testes e devem começar a voar pela companhia em outubro.
A Azul possui atualmente cerca de 50 aeronaves E195-E2 em sua frota. A instabilidade global no GPS, segundo a companhia, exigiu mudanças temporárias na programação de voos.
Além da Azul, a canadense Porter Airlines e a australiana Virgin Australia cancelaram voos na terça-feira, segundo o site especializado Aeroin. A página também relatou impactos nas operações de Binter, KLM, Luxair e Mexicana Aviación.
* Com informações do jornal Folha de S.Paulo e do site Aeroin