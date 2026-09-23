Um homem de 34 anos morreu após ser atraído para dentro de um carro, sofrer agressões, conseguir escapar e ser perseguido a tiros na noite de segunda-feira (22), em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba.

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A vítima, identificada como Ronel Oliveira dos Santos, foi socorrida por moradores e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do distrito, mas não resistiu aos ferimentos.