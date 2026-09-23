Um homem de 34 anos morreu após ser atraído para dentro de um carro, sofrer agressões, conseguir escapar e ser perseguido a tiros na noite de segunda-feira (22), em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba.
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A vítima, identificada como Ronel Oliveira dos Santos, foi socorrida por moradores e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do distrito, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h19, na região da rua Maria Augusta da Silva Pouza. O prontuário médico aponta cerca de quatro ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça, tórax e abdômen.
Atraído para carro
De acordo com os depoimentos registrados pela Polícia Civil, Ronel teria sido chamado por uma mulher conhecida como “Loira” ou “Brenda” para conversar sobre um suposto episódio envolvendo uma criança. Ao entrar no veículo, ele teria passado a ser agredido.
A vítima conseguiu sair do carro e fugiu a pé por uma rotatória próxima. Um vídeo anexado à investigação mostra a perseguição e os disparos. Segundo a autoridade policial, as imagens indicam que Ronel estava sendo perseguido enquanto alguém atirava, mas o material ainda será analisado pela perícia e não é tratado como prova definitiva da autoria.
A autoria dos tiros ainda é um dos pontos investigados. O boletim apresenta versões diferentes sobre quem teria disparado contra Ronel.
Em um dos relatos, os tiros teriam sido efetuados pelo homem que dirigia o veículo e que teria perseguido a vítima depois que ela conseguiu escapar. Em outro trecho do registro, a Polícia Militar relata que o suspeito preso teria admitido aos policiais ser o autor dos disparos.
Diante das versões divergentes, a Polícia Civil determinou novas diligências para esclarecer quem estava armado, quem forneceu a arma, quem perseguiu a vítima e qual foi a participação individual de cada envolvido.
Suspeitos são detidos
Após o crime, policiais militares localizaram dois suspeitos durante patrulhamento. Segundo o registro policial, eles foram vistos saindo de um veículo e tentaram fugir.
Um dos abordados era adulto e informou que estava com uma arma de fogo. Os policiais apreenderam o armamento e 54 munições aparentemente intactas. Equipes da Força Tática também participaram das diligências.
O homem foi preso em flagrante por suspeita de homicídio em concurso de pessoas. A Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
O adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao homicídio. A autoridade policial também representou pela internação provisória.
As medidas adotadas nesta fase não representam condenação. A investigação ainda deverá individualizar a responsabilidade de cada suspeito.
Mulheres citadas na investigação
Os depoimentos mencionam pelo menos duas mulheres que podem ter relação com o crime. Uma delas, conhecida como “Loira” ou “Brenda”, teria atraído Ronel para o veículo e participado do início das agressões.
Outra mulher, descrita nos relatos como “Gorda”, de cabelos pretos, foi apontada como possível proprietária do carro usado na ocorrência.
A Polícia Civil determinou a identificação e localização das duas para prestar depoimento. Segundo a autoridade policial, a simples presença de uma pessoa dentro do veículo não é suficiente para estabelecer participação no homicídio.
Arma e veículo são apreendidos
A arma de fogo, as 54 munições e o veículo relacionado ao caso foram apreendidos. O armamento será submetido a perícia para verificar calibre, funcionamento, numeração e classificação.
O carro também passará por exames periciais. A análise poderá ajudar a identificar possíveis vestígios das agressões e esclarecer a dinâmica do crime.
A Polícia Civil continua investigando o caso para determinar a participação de cada envolvido e esclarecer as circunstâncias da morte de Ronel Oliveira dos Santos.