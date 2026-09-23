Uma mulher foi encontrada morta em uma área de mata na Rua dos Miosótis, no bairro Imaculada Conceição, em Taubaté, nesta terça-feira (22).

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O corpo, que estava a cerca de 30 metros da via pública, apresentava avançado estado de decomposição.