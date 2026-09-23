Uma mulher foi encontrada morta em uma área de mata na Rua dos Miosótis, no bairro Imaculada Conceição, em Taubaté, nesta terça-feira (22).
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O corpo, que estava a cerca de 30 metros da via pública, apresentava avançado estado de decomposição.
Uma pequena faca de cozinha foi localizada a três ou quatro metros do cadáver. Embora o boletim de ocorrência tenha natureza de homicídio, o exame externo preliminar não identificou lesões aparentes, e a causa da morte só será confirmada após o exame necroscópico.
O estado do corpo impediu a identificação imediata: a vítima não portava documentos, e não havia no local elementos que permitissem à polícia confirmar seu nome.
Como a mulher foi encontrada morta em Taubaté?
Uma testemunha relatou à polícia que entrou na área de vegetação para urinar e se deparou com o corpo caído no solo, a cerca de 30 metros da Rua dos Miosótis. Ela disse não conhecer a vítima e afirmou não ter tocado nem alterado a posição do corpo após a descoberta.
Policiais militares foram até o endereço, confirmaram a localização do cadáver e isolaram a área para o trabalho da perícia.
Quem é a mulher encontrada na mata do Imaculada Conceição?
Até a elaboração do boletim, não havia identificação da vítima. O corpo, em avançado estado de decomposição, não trazia nenhum documento que permitisse reconhecê-lo de imediato.
A Polícia Civil já acionou os órgãos responsáveis por esse tipo de procedimento, entre eles o Instituto de IIRGD (Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), a Polícia Técnico-Científica e o IML (Instituto Médico Legal).
O que a polícia encontrou perto do corpo?
Uma pequena faca de cozinha foi localizada a três ou quatro metros do corpo, segundo o registro policial. O objeto foi preservado e deve passar por exame papiloscópico, capaz de identificar impressões digitais.
A proximidade do objeto com o corpo não permite, por si só, concluir que ele tenha relação com a morte.
A mulher apresentava sinais de violência?
O exame externo preliminar não identificou lesões aparentes, segundo o boletim. No entanto, o avançado estado de decomposição limita o que se consegue concluir apenas com a análise visual feita no local.
Por isso, a causa da morte segue indefinida. O exame necroscópico e os laudos complementares deverão indicar se há lesões não identificadas na análise inicial, trazendo os elementos necessários para esclarecer como a mulher morreu.
O caso é investigado como homicídio?
O boletim foi registrado com natureza de homicídio e autoria desconhecida. Segundo a análise preliminar do perito criminal, não havia, naquele momento, lesões externas aparentes que permitissem afirmar que a morte decorreu de ação criminosa.
A definição depende principalmente do exame necroscópico e dos demais laudos periciais. Por ora, não há elementos suficientes para apontar causa da morte, dinâmica do fato, possível autor ou motivação.