O Santuário Nacional de Aparecida apresenta na próxima sexta-feira (25) o manto e o trono de Nossa Senhora Aparecida que serão utilizados durante a Novena e Festa da Padroeira de 2026. A cerimônia será realizada às 10h, no Salão Três Pescadores, no subsolo da Basílica.

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A apresentação marca um dos primeiros momentos da programação que antecede as celebrações de outubro, período dedicado à Padroeira do Brasil. Neste ano, a Novena e Festa tem como tema “Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a palavra”.