O Santuário Nacional de Aparecida apresenta na próxima sexta-feira (25) o manto e o trono de Nossa Senhora Aparecida que serão utilizados durante a Novena e Festa da Padroeira de 2026. A cerimônia será realizada às 10h, no Salão Três Pescadores, no subsolo da Basílica.
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A apresentação marca um dos primeiros momentos da programação que antecede as celebrações de outubro, período dedicado à Padroeira do Brasil. Neste ano, a Novena e Festa tem como tema “Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a palavra”.
Para a edição de 2026, três novos mantos foram confeccionados pelas Irmãs Carmelitas de Aparecida, a partir das reflexões desenvolvidas pela equipe de Pastoral do Santuário Nacional, coordenada pelo reitor, padre Eduardo Catalfo.
As peças foram produzidas com elementos relacionados ao tema da Novena e a símbolos presentes na identidade do Santuário Nacional e na obra do artista plástico Claudio Pastro. Entre os destaques estão o Espírito Santo, o próprio Santuário e as flores.
Dois dos mantos serão utilizados nas celebrações: um durante a Novena da Tarde e outro na Novena da Noite.
Segundo a irmã Regina, representante do Carmelo de Aparecida, a parceria entre as religiosas e o Santuário Nacional já dura mais de 14 anos e envolve um trabalho marcado pela espiritualidade e pela dedicação aos detalhes.
“Que amem mais a Mãe e rezem mais, porque o mundo precisa de oração”, afirmou a religiosa.
Jornada Bíblica
O projeto do Trono de Nossa Senhora Aparecida é assinado pelo arquiteto e professor Almir José Neto, especialista em arquitetura sacra. Esta é a quarta vez que ele desenvolve a peça central das celebrações da Padroeira.
Para 2026, o trono retoma elementos relacionados ao encerramento da Jornada Bíblica do Santuário Nacional. A composição também estabelece referências às quatro fachadas da Basílica e aos quatro Evangelhos, conduzindo todos os elementos à imagem de Nossa Senhora Aparecida.
A peça foi produzida pela marcenaria do próprio Santuário Nacional, mantendo características ligadas à tradição e à identidade do templo. O trabalho também valoriza o cuidado artesanal empregado em cada detalhe do trono, que terá papel de destaque durante a Novena e Festa da Padroeira.