A primeira fase da operação Bomba Lacrada, realizada pela Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo), com apoio da Polícia Civil, fechou 13 postos de combustível no Vale do Paraíba nesta terça-feira (22).

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A operação tem como objetivo retirar de funcionamento estabelecimentos que continuam comercializando combustíveis mesmo após perderem a autorização necessária para atuar no setor.