A primeira fase da operação Bomba Lacrada, realizada pela Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo), com apoio da Polícia Civil, fechou 13 postos de combustível no Vale do Paraíba nesta terça-feira (22).
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A operação tem como objetivo retirar de funcionamento estabelecimentos que continuam comercializando combustíveis mesmo após perderem a autorização necessária para atuar no setor.
Os postos afetados ficam em Cunha, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté e Ubatuba. Segundo a Sefaz-SP, os locais já haviam perdido a autorização de funcionamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), mas continuavam operando.
A relação com os nomes dos estabelecimentos não foi divulgada pela Secretaria, que pretende alcançar, ao todo, 215 postos em diferentes regiões do estado com a operação.
Como parte da ação, as inscrições estaduais foram cassadas e as bombas de abastecimento lacradas, impedindo a continuidade da comercialização de combustíveis. Com a cassação da inscrição estadual, os postos também ficam impedidos de emitir documentos fiscais e de adquirir combustíveis das distribuidoras.
Outros 135 postos foram fiscalizados na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista.