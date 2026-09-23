A Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito de Guaratinguetá foi reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural do Brasil. A decisão foi aprovada por unanimidade nessa terça-feira (22), durante a 114ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada no Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em Brasília.

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Com a decisão, o cortejo será inscrito no Livro de Registro das Celebrações, que reúne manifestações culturais marcadas por rituais, festas, religiosidade, entretenimento e outras práticas coletivas da sociedade.