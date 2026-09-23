A religião não deve ser explorada como instrumento de campanha ou de busca por votos, afirmou o arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, durante homilia celebrada no Santuário Nacional de Aparecida, em 20 de setembro.

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Ao abordar as eleições, o religioso ressaltou que a Igreja não substitui a consciência do eleitor nem indica em quem cada pessoa deve votar.