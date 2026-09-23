Cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte estão entre as que registraram os maiores volumes de chuva do estado de São Paulo nas últimas 24 horas. Ubatuba acumulou 67 milímetros, Caraguatatuba teve 58 mm e São Sebastião registrou 57 mm, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (23).

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Na região, os maiores acumulados também foram registrados em Caçapava, com 39 mm; São Luís do Paraitinga, com 32 mm; Lorena, com 31 mm; Tremembé, com 27 mm; Ilhabela, com 25 mm; São José dos Campos e Taubaté, com 24 mm cada.