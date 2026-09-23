Cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte estão entre as que registraram os maiores volumes de chuva do estado de São Paulo nas últimas 24 horas. Ubatuba acumulou 67 milímetros, Caraguatatuba teve 58 mm e São Sebastião registrou 57 mm, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (23).
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Na região, os maiores acumulados também foram registrados em Caçapava, com 39 mm; São Luís do Paraitinga, com 32 mm; Lorena, com 31 mm; Tremembé, com 27 mm; Ilhabela, com 25 mm; São José dos Campos e Taubaté, com 24 mm cada.
A cidade com maior volume de chuva no estado foi Santo André, onde o bairro de Paranapiacaba registrou 73 mm. Ubatuba aparece na sequência, com 67 mm.
Chuva nesta quarta
A quarta-feira começou com bastante nebulosidade em todo o estado. A frente fria que provocou chuva nos últimos dias continua se afastando de São Paulo, o que deve contribuir para uma redução gradual da intensidade e dos volumes de precipitação ao longo do dia.
Apesar da diminuição da instabilidade, ainda há previsão de chuva em diferentes regiões paulistas. No Litoral Norte, os acumulados podem chegar a 40 mm durante esta quarta-feira.
O solo permanece encharcado após os volumes registrados nos últimos dias, principalmente no litoral. Por isso, há possibilidade de alagamentos, deslizamentos de terra e extravasamento de córregos e rios em áreas mais vulneráveis.
A previsão não indica ocorrência de eventos de tempo severo nesta quarta-feira.
Temperaturas ficam amenas
A presença de muitas nuvens também mantém as temperaturas mais baixas em boa parte do estado. Na capital e na Região Metropolitana de São Paulo, as máximas devem ficar abaixo dos 20°C.
No norte paulista, por outro lado, os termômetros podem se aproximar dos 30°C.
Além dos maiores acumulados registrados no Litoral Norte, outras cidades da região também tiveram volumes significativos nas últimas 24 horas:
Caçapava: 39 mm
São Luís do Paraitinga: 32 mm
Lorena: 31 mm
Tremembé: 27 mm
Ilhabela: 25 mm
São José dos Campos: 24 mm
Taubaté: 24 mm
Jambeiro: 23 mm
Natividade da Serra: 23 mm
Pindamonhangaba: 20 mm
Santa Branca: 19 mm
Jacareí: 19 mm
Paraibuna: 18 mm
Lavrinhas: 16 mm
Queluz: 15 mm
Cunha: 15 mm
Bananal: 15 mm
Cachoeira Paulista: 15 mm
Aparecida: 14 mm
Lagoinha: 14 mm
Monteiro Lobato: 13 mm
Canas: 12 mm
Campos do Jordão: 12 mm
Areias: 11 mm