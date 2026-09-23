Micheli de Freitas Silva, de 38 anos, está desaparecida há 15 dias. A família pede ajuda para localizá-la e receber qualquer pista sobre seu paradeiro.

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Ela estava em Ubatuba, na companhia de seu companheiro, e desapareceu após uma discussão entre os dois. A família foi comunicada uma semana após o ocorrido e segue realizando buscas para encontrá-la.