Uma mulher foi presa por tráfico de drogas no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na terça-feira (22) e também resultou na apreensão de quase 3 kg de entorpecentes divididos em 1.779 porções.
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A suspeita foi abordada por policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e, com ela, foram localizados:
1.102 pinos de cocaína;
100 invólucros a vácuo de cocaína;
44 tubos de K2.
Diante dos fatos, ela foi conduzida ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.