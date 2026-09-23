23 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa com quase 3 kg de drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas com mulher na Vila Brasil, em Guaratinguetá
Drogas apreendidas com mulher na Vila Brasil, em Guaratinguetá

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na terça-feira (22) e também resultou na apreensão de quase 3 kg de entorpecentes divididos em 1.779 porções.

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A suspeita foi abordada por policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e, com ela, foram localizados:

1.102 pinos de cocaína;

  • 533 pedras de crack;

  • 100 invólucros a vácuo de cocaína;

  • 44 tubos de K2.

    • Diante dos fatos, ela foi conduzida ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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