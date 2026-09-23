Uma mulher foi presa por tráfico de drogas no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na terça-feira (22) e também resultou na apreensão de quase 3 kg de entorpecentes divididos em 1.779 porções.

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A suspeita foi abordada por policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e, com ela, foram localizados: