Três homens foram presos e 289 porções de drogas foram apreendidas no bairro Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (23), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Os suspeitos ocupavam um veículo estacionado e foram abordados. Durante a busca veicular, foram encontrados 273 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e três invólucros de maconha. Além dos entorpecentes, um aparelho de celular foi apreendido.