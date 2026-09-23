23 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM prende 3 e apreende 289 porções de drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em Guaratinguetá
Apreensões em Guaratinguetá

Três homens foram presos e 289 porções de drogas foram apreendidas no bairro Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (23), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Os suspeitos ocupavam um veículo estacionado e foram abordados. Durante a busca veicular, foram encontrados 273 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e três invólucros de maconha. Além dos entorpecentes, um aparelho de celular foi apreendido.

O trio foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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