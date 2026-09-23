Um homem foi preso em Lorena portando um revólver na pochete. A prisão ocorreu na noite de terça-feira (22), no bairro Santa Lúcia.
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Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela área quando foram informados sobre o suspeito armado em um veículo.
Durante a abordagem, a equipe localizou um revólver calibre .32, da marca Smith & Wesson, não municiado. A arma foi apreendida, e ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi preso por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu à disposição da Justiça.