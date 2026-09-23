Um homem foi preso em Lorena portando um revólver na pochete. A prisão ocorreu na noite de terça-feira (22), no bairro Santa Lúcia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela área quando foram informados sobre o suspeito armado em um veículo.