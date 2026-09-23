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VIOLÊNCIA

Jovem de 22 anos é preso por tentativa de homicídio em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida em Caçapava
Arma apreendida em Caçapava

Um jovem de 22 anos foi preso por tentativa de homicídio no bairro Eldorado, em Caçapava. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (21) e também resultou na apreensão da arma do crime e de munições.

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Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados por volta das 23h, enquanto a vítima aguardava socorro no local. Em contato com a pessoa atingida, os policiais foram informados sobre a identidade do autor dos disparos.

Já na madrugada de terça-feira (22), a equipe localizou o suspeito, que tentou fugir pelo telhado dos fundos da residência, mas foi acompanhado e alcançado.

Durante a abordagem, ele confessou ter efetuado os disparos e indicou onde havia descartado a arma do crime: um revólver da marca Taurus, calibre .32, com numeração suprimida, além de quatro munições intactas e duas deflagradas. A arma e as munições foram apreendidas.

Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de homicídio à disposição da Justiça.

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