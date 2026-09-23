Um jovem de 22 anos foi preso por tentativa de homicídio no bairro Eldorado, em Caçapava. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (21) e também resultou na apreensão da arma do crime e de munições.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados por volta das 23h, enquanto a vítima aguardava socorro no local. Em contato com a pessoa atingida, os policiais foram informados sobre a identidade do autor dos disparos.