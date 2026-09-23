A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) está sob alerta para chuvas intensas, tempestades e queda de temperatura nesta quarta-feira (23).
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Os avisos são válidos até as 23h59 e foram emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que prevê períodos de chuva forte ao longo do dia, com possibilidade de alagamentos e outros transtornos em áreas de risco.
A previsão indica volumes de até 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. A condição pode provocar alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.
Alagamentos e deslizamentos
O cenário de chuva forte também é acompanhado pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Para as regiões de São Paulo e São José dos Campos, o órgão considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos, como extravasamento de córregos, enxurradas em áreas de declividade e alagamentos urbanos.
O Cemaden também aponta possibilidade moderada de movimentos de massa, especialmente em áreas de encosta. Os acumulados de chuva já registrados, associados à previsão de novas pancadas, podem favorecer deslizamentos pontuais.
Frio
Além da chuva, a região deve registrar queda de temperatura. O Inmet prevê queda de 3°C a 5°C entre as 9h desta quarta-feira e as 9h de quinta-feira (24).
Orientações
Diante da previsão, a orientação é evitar deslocamentos durante os períodos de chuva mais intensa e não atravessar áreas alagadas. Em locais de encosta, moradores devem ficar atentos a sinais de movimentação do solo.
Recomenda-se também não se abrigar sob árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado evitar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.