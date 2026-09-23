A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) está sob alerta para chuvas intensas, tempestades e queda de temperatura nesta quarta-feira (23).

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Os avisos são válidos até as 23h59 e foram emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que prevê períodos de chuva forte ao longo do dia, com possibilidade de alagamentos e outros transtornos em áreas de risco.