A professora acusada de esfregar uma prova no rosto de um aluno de oito anos foi demitida e não faz mais parte do quadro de servidores da rede estadual de ensino. A decisão ocorreu após a denúncia feita pela família do estudante.

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Em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informou que a professora trabalhava sob regime de contrato e foi dispensada após a abertura de um Processo Administrativo Simplificado para apurar o episódio.