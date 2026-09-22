O Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico colocou em operação, em setembro, 50 novos leitos e o centro cirúrgico. Com a terceira etapa de implantação, a unidade passa a ter 140 leitos operacionais e amplia a oferta de atendimento de média e alta complexidade.
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Em Cruzeiro, o hospital atende uma população estimada em cerca de 450 mil moradores de 17 municípios da região. A unidade é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e oferece atendimento integral pelo SUS.
Dos novos leitos, 30 são destinados à Clínica Cirúrgica, 10 à Pediatria e 10 à UTI Pediátrica. Antes dessa etapa, o hospital já contava com 30 leitos de Clínica Médica, 20 de UTI Adulto, 18 de Hospital Dia, 12 de Pronto-Socorro e dez de Saúde Mental.
Com a ampliação, a estrutura passa a reunir atendimento clínico, cirúrgico e pediátrico, além de terapia intensiva adulta e pediátrica, saúde mental, urgência e emergência e apoio diagnóstico.
“Com esta etapa, o hospital amplia sua capacidade de resposta e passa a oferecer uma estrutura assistencial mais completa, com atendimento clínico, cirúrgico e pediátrico, terapia intensiva adulta e pediátrica, saúde mental, urgência e emergência e apoio diagnóstico”, afirmou a diretora operacional da unidade, Patrícia Santiago Carvalho.
Implantação gradual
Inaugurado em fevereiro de 2026, o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico iniciou as atividades de forma gradual. A primeira etapa contou com consultas ambulatoriais, Hospital Dia e exames de imagem e diagnóstico.
Em maio, foram incorporados os leitos de Clínica Médica, UTI Adulto e Saúde Mental, além de novas especialidades e exames, como endoscopia e colonoscopia.
A implantação deve avançar novamente em novembro, quando estão previstas as aberturas dos serviços de obstetrícia, neonatologia e hemodiálise.
Ao final de todas as etapas, o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico deverá contar com 210 leitos.
A unidade integra a rede da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, é administrada pelo Instituto Sócrates Guanaes e atende exclusivamente pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).