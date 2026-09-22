O Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico colocou em operação, em setembro, 50 novos leitos e o centro cirúrgico. Com a terceira etapa de implantação, a unidade passa a ter 140 leitos operacionais e amplia a oferta de atendimento de média e alta complexidade.

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Em Cruzeiro, o hospital atende uma população estimada em cerca de 450 mil moradores de 17 municípios da região. A unidade é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e oferece atendimento integral pelo SUS.