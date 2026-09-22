Moacir Pinheiro de Oliveira, 63 anos, morreu nesta terça-feira (22), em Jacareí. O sepultamento acontece na tarde desta terça-feira (23), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.
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Muito querido, Moacir irá deixar saudades entre os familiares e amigos. Tanto é que, nas redes sociais, muitos lembraram dos bons momentos e lamentaram a partida neste início de semana.
"Infelizmente o senhor partiu,deixando um vazio enorme nos nossos corações,muito obrigada por tudo q previlégio tivemos de conhecer o senhor ,obrigada por ter acolhido minha família como se fosse a do senhor,o céu ganhou uma pessoa maravilhosa que aqui jamais será esquecida. Descanse em paz e olha pela gente ai de cima", escreveu Marilia Candido de Siqueira
A filha Lucicleide Lima agradeceu pela convivência ao longo dos anos. "Descansa no colo de Deus pai. Obrigada por tudo, vou te amar pra sempre. E o céu é logo ali em breve a gente se encontra. Intercede por nós junto de Deus", disse.