A artista visual Pàulla Scàvazzini, de São José dos Campos, explicou ao OVALE Cast Vale Viver como surgiu sua técnica de pintar no chão. Segundo ela, quando as telas passam de cerca de 30 centímetros, já são colocadas na horizontal, em um processo que foi se desenvolvendo naturalmente conforme as obras ganharam escala.

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Pàulla conta que o próprio corpo precisou se adaptar ao método, com movimentos de agachar, debruçar e circular pela tela. Como muitas vezes não consegue visualizar completamente o que está pintando, ela define o processo como uma “psicografia pictórica”. O resultado, segundo a artista, só é plenamente percebido quando a obra é colocada na vertical.