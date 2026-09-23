O candidato ao Senado por São Paulo pelo PSTU, Weller Gonçalves, defende a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, com escala 4x3 e sem redução salarial.

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Presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o sindicalista afirma que a mudança deve atingir principalmente as grandes empresas, que, segundo ele, têm condições financeiras de adotar uma jornada menor.