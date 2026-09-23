O candidato ao Senado por São Paulo pelo PSTU, Weller Gonçalves, defende a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, com escala 4x3 e sem redução salarial.
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Presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o sindicalista afirma que a mudança deve atingir principalmente as grandes empresas, que, segundo ele, têm condições financeiras de adotar uma jornada menor.
Weller cita como exemplos as montadoras instaladas no Brasil, que já adotam, em sua maioria, jornadas de 40 horas semanais e escala 5x2. Para o candidato, o avanço tecnológico e o aumento da produtividade permitem reduzir o tempo de trabalho sem diminuir os salários.
Ele também menciona os bancários, categoria que, segundo ele, já trabalha 36 horas semanais e mantém o modelo de cinco dias de trabalho por dois de folga.
Na avaliação do candidato, a redução da jornada precisa vir acompanhada de medidas voltadas às grandes empresas e ao chamado grande capital.
Weller defende a taxação das grandes fortunas como forma de ampliar a capacidade do governo de oferecer condições diferenciadas a pequenos e médios empresários.
Ao defender a proposta, ele cita grandes empresas como exemplos de grupos que, em sua visão, teriam condições de adotar uma jornada de trabalho menor.