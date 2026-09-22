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ELEIÇÕES 2026

Weller defende estatização da Avibras e cobra resposta do governo

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Roosevelt Cásio
Weller Gonçalves em entrevista a OVALE
Weller Gonçalves em entrevista a OVALE

Candidato ao Senado por São Paulo pelo PSTU, Weller Gonçalves defende a estatização da Avibras, em Jacareí, e a reestatização de empresas consideradas estratégicas para o país.

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Em entrevista ao OVALE, o sindicalista, que é presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, afirmou que a empresa de defesa deve permanecer sob controle nacional.

A posição é defendida pelo sindicato desde a crise que levou à paralisação da fábrica e à greve dos trabalhadores, encerrada em março deste ano após 1.280 dias.

Segundo Weller, a mobilização dos metalúrgicos ultrapassou as reivindicações trabalhistas e envolveu também o debate sobre a soberania nacional e o setor de defesa.

Ele afirma que o sindicato participou da construção de um plano alternativo de recuperação judicial e critica o governo federal por não assumir o controle da Avibras.

Em julho, durante uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à fábrica, a entidade entregou um documento defendendo a estatização da empresa e de outras companhias estratégicas do setor, além da reestatização da Embraer.

Weller também questiona a mudança de controle da Avibras para a Globe Investimentos, ligada aos empresários Joesley e Wesley Batista, operação que recebeu aval da Superintendência-Geral do Cade em setembro.

Para o candidato, a prioridade deveria ser manter a empresa sob controle estatal e dos trabalhadores, e não nas mãos de grupos privados, sejam nacionais ou estrangeiros.

A Avibras voltou a operar em maio, após anos de crise, mas o sindicato mantém a defesa da estatização e cobra do governo federal medidas para garantir investimentos e a continuidade da empresa.

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