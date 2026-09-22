Os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foram localizados nesta terça-feira (22) na Serra Catarinense. As autoridades confirmaram a morte dos cinco ocupantes da aeronave, que havia desaparecido na segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim.
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Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave, cuja identidade ainda não havia sido divulgada.
O helicóptero perdeu contato durante o trajeto e não chegou a São Joaquim, destino previsto do voo. O último sinal do transponder havia sido registrado na região de Urubici, onde as equipes de resgate concentraram as buscas.
A operação envolveu equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Polícia Militar, Defesa Civil e FAB (Força Aérea Brasileira). Foram utilizados drones com câmeras térmicas, cães farejadores e aeronaves para localizar o helicóptero em uma área de difícil acesso da Serra Catarinense.
As condições meteorológicas complicaram os trabalhos. A região registrava chuva intensa, baixa visibilidade e forte instabilidade no período em que a aeronave desapareceu.
Quem estava no helicóptero
Os ocupantes eram o cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick & Renner; o empresário e palestrante Bruno Avelar; o videomaker Paulo Soares; e o piloto do helicóptero.
Rick havia publicado nas redes sociais imagens da viagem antes do desaparecimento da aeronave. Os registros mostram o cantor ao lado de Bruno Avelar durante o deslocamento e, posteriormente, momentos relacionados ao embarque no helicóptero.
As imagens também foram analisadas pelas autoridades para ajudar a estabelecer o horário da viagem e confirmar os ocupantes da aeronave.
Helicóptero
O helicóptero era um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros.
Segundo informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), divulgadas durante as buscas, a aeronave estava regular e possuía autorização para voos noturnos. A certificação tinha validade até 11 de agosto de 2027.
O helicóptero pertencia à JTA Empreendimento e Urbanismo e havia sido emprestado para utilização de Rick e Bruno Avelar.
Durante as buscas, a empresa afirmou que ainda não havia confirmação sobre um eventual acidente e pediu cautela na divulgação de informações não verificadas.
Investigação
Com a localização dos destroços, as autoridades devem iniciar a investigação para determinar as circunstâncias da queda.
O Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e a Força Aérea Brasileira acompanham a ocorrência. A investigação deverá analisar as condições meteorológicas, os dados do voo, as condições da aeronave e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o acidente.