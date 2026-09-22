Os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foram localizados nesta terça-feira (22) na Serra Catarinense. As autoridades confirmaram a morte dos cinco ocupantes da aeronave, que havia desaparecido na segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave, cuja identidade ainda não havia sido divulgada.