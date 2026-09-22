O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) cumpre agenda no Vale do Paraíba nesta terça-feira (22), com compromissos previstos em Aparecida e São José dos Campos. A passagem pela região faz parte da “Futuro Glorioso Tour”, caravana de campanha que percorre cidades do Sul e do Sudeste entre 16 e 30 de setembro.
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Em Aparecida, a programação divulgada pela campanha prevê uma missa às 10h30, no Santuário Nacional de Aparecida. Depois da celebração, está previsto um encontro com Renan Santos, às 11h30, no estacionamento da Basílica.
Na sequência, Renan Santos segue para São José dos Campos. O material divulgado pela campanha prevê uma atividade a partir das 13h no campus Castejón da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), no Centro da cidade.
A caravana começou em 16 de setembro, em Londrina (PR), e passou por cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul antes de chegar a São Paulo. Após São José dos Campos, o roteiro segue pelo interior paulista e, posteriormente, por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.