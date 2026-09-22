O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) cumpre agenda no Vale do Paraíba nesta terça-feira (22), com compromissos previstos em Aparecida e São José dos Campos. A passagem pela região faz parte da “Futuro Glorioso Tour”, caravana de campanha que percorre cidades do Sul e do Sudeste entre 16 e 30 de setembro.

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Em Aparecida, a programação divulgada pela campanha prevê uma missa às 10h30, no Santuário Nacional de Aparecida. Depois da celebração, está previsto um encontro com Renan Santos, às 11h30, no estacionamento da Basílica.