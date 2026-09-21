A FAB (Força Aérea Brasileira) iniciou na noite desta segunda-feira (21) uma operação de busca por um helicóptero que desapareceu durante um voo e que teria a bordo o cantor Rick, da dupla Rick & Renner). A aeronave, de matrícula PP-MGR e modelo Bell 430, decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto. Ele desapareceu no final da tarde, em um dia bastante chuvoso no estado de Santa Catarina.
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A ocorrência mobilizou equipes na região da Serra Catarinense, com buscas concentradas na área de Urubici. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, passou a coordenar as ações de Busca e Salvamento.
Segundo a FAB, foram empregadas duas aeronaves especializadas nesse tipo de operação: um H-60 Black Hawk e um SC-105 Amazonas. Os equipamentos são utilizados em missões de localização e resgate em diferentes tipos de terreno e condições ambientais.
A prioridade, de acordo com a Força Aérea, é localizar a aeronave e seus ocupantes no menor tempo possível. O planejamento das equipes é atualizado continuamente conforme novas informações são obtidas durante a operação.
Helicóptero desapareceu durante voo
Informações divulgadas anteriormente apontam que o helicóptero teria perdido contato durante o deslocamento pela região serrana de Santa Catarina. A área de Urubici é considerada de difícil acesso, e as condições meteorológicas registradas nesta segunda-feira também dificultaram os trabalhos iniciais.
Até o momento, não há confirmação oficial de que a aeronave tenha caído. As equipes trabalham para localizar o helicóptero e esclarecer o que ocorreu durante o voo.
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e a Polícia Militar também participam das buscas. Informações preliminares apontam que o último ponto conhecido da aeronave estaria na região de Vacas Gordas, em Urubici.
Cantor Rick estaria entre os ocupantes
Entre as informações divulgadas sobre os passageiros está a presença do cantor Rick, da dupla Rick & Renner. A participação do artista foi confirmada por sua assessoria à imprensa, mas as autoridades ainda não haviam divulgado oficialmente a lista completa de ocupantes.
Relatos publicados por veículos de imprensa também apontam a presença de empresários na aeronave. Informações iniciais indicam que poderiam estar a bordo cinco pessoas, incluindo piloto, copiloto e passageiros, mas esse número ainda não havia sido confirmado oficialmente pelas autoridades.
A aeronave é apontada como pertencente à JTA Empreendimentos e Urbanismo, empresa relacionada ao empreendimento Ecossistema Neymar Jr. As circunstâncias do desaparecimento e a localização do helicóptero continuam sendo apuradas.
A FAB informou que as buscas permanecem em andamento e que novas informações serão divulgadas conforme o avanço da operação.