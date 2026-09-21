A FAB (Força Aérea Brasileira) iniciou na noite desta segunda-feira (21) uma operação de busca por um helicóptero que desapareceu durante um voo e que teria a bordo o cantor Rick, da dupla Rick & Renner). A aeronave, de matrícula PP-MGR e modelo Bell 430, decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto. Ele desapareceu no final da tarde, em um dia bastante chuvoso no estado de Santa Catarina.

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A ocorrência mobilizou equipes na região da Serra Catarinense, com buscas concentradas na área de Urubici. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, passou a coordenar as ações de Busca e Salvamento.