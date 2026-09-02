Uma aeronave Embraer Legacy 650, relacionada à empresa Prime You, entrou no radar das investigações que apuram negócios envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro.

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O jato também aparece em mensagens atribuídas à advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).