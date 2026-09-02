Uma aeronave Embraer Legacy 650, relacionada à empresa Prime You, entrou no radar das investigações que apuram negócios envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro.
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O jato também aparece em mensagens atribuídas à advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Segundo relatório da Polícia Federal ao qual OVALE teve acesso, conversas analisadas durante o inquérito indicam que Viviane teria utilizado a aeronave e mantido contato com funcionários da Prime You para tratar de voos.
Além disso, Vorcaro transferiu parte da propriedade do jato Legacy 650 e de um helicóptero para Viviane.
A transação era o pagamento por “serviços jurídicos” prestados pelo escritório da mulher do ministro, no valor de R$ 50 milhões.
Em uma das mensagens, um funcionário identificado como Marcos pergunta à advogada se ela e outras pessoas estavam “gostando da utilização das cotas” da aeronave. A resposta atribuída a Viviane foi: “Sim, estamos gostando muito”.
A conversa teria sido posteriormente encaminhada a Vorcaro, que era sócio da Prime You, empresa especializada no compartilhamento de aeronaves.
Jato aparece em minuta
De acordo com os documentos reunidos pela PF, o Legacy 650 foi incluído, junto com um helicóptero EC 155 B1, em uma minuta de Termo de Acordo e Dação em Pagamento.
A proposta envolvia o escritório Barci de Moraes Advogados e a Viking Participações, holding patrimonial ligada a Vorcaro. O documento previa serviços advocatícios avaliados em R$ 50 milhões, que seriam pagos por meio da transferência de cotas das duas aeronaves.
O relatório da PF aponta que, conforme o catálogo da Prime You, a cota do Legacy 650 era avaliada em US$ 5.512.951,89. Já a cota do helicóptero EC 155 B1 tinha valor indicado de US$ 1.335.014,01.
O escritório de Viviane, porém, afirma que a negociação não foi concluída e que a minuta nunca se transformou em contrato assinado.
Mensagens sobre o avião
As investigações indicam que as conversas sobre as aeronaves começaram a ganhar forma em maio de 2025.
Em 9 de maio, Daniel Vorcaro teria feito uma chamada de voz com um contato identificado como “Marcos Prime”. Na sequência, pediu que o funcionário encaminhasse a Viviane uma brochura da Prime You com informações sobre os aviões disponíveis.
Entre os modelos apresentados estavam justamente o Legacy 650 e o helicóptero EC 155 B1.
Além das tratativas relacionadas à minuta, mensagens analisadas pela PF apontam que Vorcaro orientava funcionários da Prime You a atender solicitações relacionadas aos voos de Viviane.
Em diferentes conversas, aparecem instruções para que funcionários identificados como Marcos e Thatiane Prime mantivessem o atendimento à advogada e cuidassem do agendamento de voos particulares.
Exposição dos proprietários
Outro trecho das mensagens analisadas pelos investigadores envolve a preocupação com a empresa que ficaria formalmente responsável pela propriedade do jato.
Em uma conversa de 24 de julho de 2025, o advogado Leonardo Palhares teria informado a Vorcaro que havia preocupação com a exposição dos sócios da empresa proprietária do ativo e com possíveis riscos reputacionais.
A troca de mensagens passou a fazer parte do conjunto de elementos analisados no inquérito que tramita no STF e investiga negócios relacionados ao Banco Master e pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes.
O que diz o escritório?
Em nota, o escritório Barci de Moraes negou que tenha sido concluída qualquer operação envolvendo as aeronaves.
Segundo a defesa, houve apenas uma contratação com o Banco Master e não ocorreu transferência ou substituição do acordo por cotas de aeronaves.
“A proposta do Banco Master não foi aceita, nada foi assinado e o contrato original foi extinto com a liquidação do banco, o que encerrou qualquer vínculo com a instituição”, afirmou o escritório.
Assim, embora o relatório da PF reúna mensagens sobre o uso do Legacy 650 e sobre as tratativas envolvendo as aeronaves, a defesa sustenta que o negócio previsto na minuta não foi formalizado.
* Com informações do portal Metrópoles