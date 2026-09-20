O ônibus que caiu em uma ribanceira na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro, neste domingo (20), não tinha autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para realizar o transporte interestadual de passageiros, segundo a Polícia Militar Rodoviária. O acidente deixou seis mortos e dezenas de feridos.
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O veículo transportava romeiros que saíram de Minas Gerais com destino a Aparecida (veja vídeo do local do acidente). A Polícia Rodoviária informou que a situação documental do ônibus e do motorista será analisada durante a investigação.
De acordo com o tenente Vinícius de Souza Rocha, comandante de pelotão da Polícia Militar Rodoviária, uma consulta à base da ANTT apontou que o ônibus não possuía o cadastro necessário para realizar esse tipo de operação.
A fiscalização deverá verificar documentos do veículo, do motorista e demais requisitos exigidos para o transporte interestadual de passageiros.
O que a ANTT exige
No caso de viagens interestaduais realizadas por empresas de fretamento, é necessário que a transportadora esteja habilitada junto à ANTT. Os veículos utilizados também precisam estar cadastrados, e cada viagem deve contar com uma Licença de Viagem, com informações como origem, destino, itinerário e relação de passageiros.
A ausência da autorização pode representar uma irregularidade administrativa no transporte realizado entre Minas Gerais e São Paulo.
A situação, porém, não significa que a falta de autorização tenha provocado o acidente. São questões distintas dentro da investigação.
Até o momento, não há conclusão oficial sobre o motivo que levou o ônibus a sair da pista e despencar na ribanceira. As autoridades ainda deverão analisar as condições do veículo, da rodovia, a condução e outros fatores que possam ter contribuído para o acidente.
Ônibus saiu de Itumirim
A romaria teve origem em Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim (MG), segundo informações apuradas sobre a viagem. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que o grupo teria saído da região de Lavras.
O grupo seguia para Aparecida quando o ônibus sofreu o acidente na SP-052, ligação entre Cruzeiro e a região de Passa Quatro, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
Cinco vítimas morreram no local do acidente. Uma sexta vítima morreu posteriormente durante atendimento no Pronto-Socorro de Cruzeiro.
Entre os mortos estão três homens, duas mulheres e uma criança de 10 anos. As identificações oficiais ainda não haviam sido divulgadas até a última atualização das autoridades.
O Corpo de Bombeiros informou que os nomes seriam divulgados somente após os procedimentos oficiais de identificação e a comunicação às famílias.
Número de passageiros ainda é apurado
O ônibus tinha capacidade para 48 passageiros, mas o número exato de pessoas que estavam no veículo no momento do acidente ainda dependia da conferência da lista de passageiros.
Até perto do meio-dia, as equipes de emergência contabilizavam 41 vítimas atendidas. O resgate havia atendido oito pessoas, o Samu, 25, e equipes da concessionária responsável pela rodovia, outras três. Cinco mortes haviam sido constatadas inicialmente no local.
Uma das vítimas que estava em estado grave morreu posteriormente no Pronto-Socorro, elevando para seis o número de mortos.
Empresa responsável ainda não foi confirmada
A empresa responsável pelo ônibus ainda não havia sido oficialmente identificada. A documentação analisada pela Polícia Rodoviária deverá ajudar a esclarecer quem era o proprietário do veículo, qual empresa realizou o transporte e qual era a situação cadastral do ônibus e do motorista.
A investigação também deverá separar as possíveis irregularidades documentais das causas do acidente. Até o momento, não há confirmação oficial de falha mecânica, excesso de velocidade ou qualquer outro fator específico como responsável pela saída do ônibus da pista.