O ônibus que caiu em uma ribanceira na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro, neste domingo (20), não tinha autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para realizar o transporte interestadual de passageiros, segundo a Polícia Militar Rodoviária. O acidente deixou seis mortos e dezenas de feridos.

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O veículo transportava romeiros que saíram de Minas Gerais com destino a Aparecida (veja vídeo do local do acidente). A Polícia Rodoviária informou que a situação documental do ônibus e do motorista será analisada durante a investigação.