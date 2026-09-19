Às vésperas de completar um ano da morte de Matheus Helfstein, de 20 anos, a mãe do jovem, Isabela Helfstein, voltou às redes sociais para pedir justiça.

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Em um vídeo publicado após saber da nova soltura de Heitor Rabelo Stettner, acusado de provocar o acidente que matou seu filho na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, ela fez um apelo para que o caso continue tendo repercussão.