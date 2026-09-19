Às vésperas de completar um ano da morte de Matheus Helfstein, de 20 anos, a mãe do jovem, Isabela Helfstein, voltou às redes sociais para pedir justiça.
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Em um vídeo publicado após saber da nova soltura de Heitor Rabelo Stettner, acusado de provocar o acidente que matou seu filho na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, ela fez um apelo para que o caso continue tendo repercussão.
Emocionada, Isabela afirmou que ainda não conseguiu viver o luto pela morte do filho enquanto aguarda o julgamento. Segundo ela, a notícia de que o acusado voltou a responder ao processo em liberdade causou indignação na família.
“Vai fazer um ano que ele matou meu filho. Faz um ano que eu ainda não consegui viver o luto até que ele fosse julgado”, afirmou a mãe no vídeo.
Matheus morreu em setembro de 2025, após um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. Heitor Rabelo Stettner responde por homicídio doloso e o caso deve ser levado a júri popular.
Mãe pede compartilhamento
No vídeo, Isabela pediu que moradores de São José dos Campos e outras pessoas que acompanham o caso compartilhem sua manifestação para ampliar a mobilização pela realização do julgamento.
Ela também destacou que seu pedido não é motivado por vingança, mas pela expectativa de que o caso seja analisado pela Justiça e que as responsabilidades sejam definidas.
“Eu quero que vocês continuem do meu lado e compartilhem para que a gente consiga reverter esse caso novamente”, disse.
Em outra publicação, a mãe escreveu: “Não deixem a história do meu filho ser esquecida”.
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Acusado foi solto
A soltura de Heitor foi determinada pela 10ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), durante julgamento de habeas corpus realizado em 10 de setembro.
Por maioria de votos, os desembargadores revogaram a prisão preventiva e determinaram a aplicação de medidas cautelares. Entre elas estão a proibição de manter contato com a vítima sobrevivente e com testemunhas, a restrição para deixar a comarca onde mora por mais de oito dias sem autorização e a obrigação de comparecer aos atos do processo.
Esta é a segunda vez que Heitor deixa a prisão por decisão judicial. Em 14 de abril, ele havia sido solto. Três dias depois, porém, a prisão foi restabelecida, e ele voltou a ser detido por policiais do 1º Distrito Policial de São José dos Campos, na casa dos pais.
Caso será levado a júri
Segundo a acusação, Heitor teria dirigido em alta velocidade e sob efeito de álcool no momento do acidente. No vídeo, Isabela afirmou que o filho foi vítima de uma situação que, segundo ela, poderia ter sido evitada.
“Ele estava a 188 por hora. Ele tinha bebido. Então ele assumiu o risco de matar meu filho”, declarou.
A família de Matheus segue aguardando o julgamento. Enquanto isso, Isabela mantém a mobilização nas redes sociais para preservar a memória do filho e cobrar que o processo avance até a definição das responsabilidades pela Justiça.