A Justiça de São Paulo determinou a soltura de Heitor Rabelo Stetner, acusado de causar o acidente que matou Matheus Helfstein, de 20 anos, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A decisão provocou indignação entre familiares da vítima e repercussão nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A liberdade foi concedida pela 10ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), durante julgamento de habeas corpus realizado em 10 de setembro. Por maioria de votos, os desembargadores revogaram a prisão preventiva e determinaram a aplicação de medidas cautelares.