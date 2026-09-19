Um motociclista de 32 anos morreu após uma colisão entre duas motos na madrugada deste sábado (19), em Caçapava. O acidente aconteceu por volta das 3h11, na Estrada Municipal José Francisco Alvarenga, na região da Vila Cruzeiro.

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A vítima foi identificada como Erick Wellington dos Santos. O outro motociclista, de 38 anos, ficou ferido, sofreu uma fratura no braço e foi encaminhado à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município).