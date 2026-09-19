Um motociclista de 32 anos morreu após uma colisão entre duas motos na madrugada deste sábado (19), em Caçapava. O acidente aconteceu por volta das 3h11, na Estrada Municipal José Francisco Alvarenga, na região da Vila Cruzeiro.
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A vítima foi identificada como Erick Wellington dos Santos. O outro motociclista, de 38 anos, ficou ferido, sofreu uma fratura no braço e foi encaminhado à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município).
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e do atendimento médico. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava.
Segundo o boletim de ocorrência, duas motocicletas se envolveram na colisão. Erick conduzia uma Honda CBX 200 Strada, preta, de 2001. O outro motociclista estava em uma Yamaha XT 600E, vermelha, de 1999.
O registro policial não informa como ocorreu o impacto, nem aponta a velocidade dos veículos ou eventual manobra realizada antes da colisão. Também não há, no boletim inicial, indicação de responsabilidade pelo acidente.
A área foi preservada pela Polícia Militar até a chegada da equipe da Polícia Científica. Uma perita realizou os exames técnicos no local, enquanto a Polícia Civil determinou outros procedimentos periciais e o encaminhamento do corpo ao IML (Instituto Médico Legal).
Os laudos deverão ajudar a esclarecer a dinâmica da colisão, incluindo o sentido em que as motos trafegavam, possíveis marcas deixadas na pista e outros vestígios encontrados no local.
Investigação continua
A Polícia Civil ainda não apontou quem teria provocado o acidente. A definição das circunstâncias depende da análise dos vestígios, das condições das motocicletas e de outras informações que possam ser reunidas durante a investigação.
Por enquanto, não é possível afirmar se o acidente foi provocado por imprudência, falha mecânica, condições da via ou outro fator.
As circunstâncias da morte de Erick deverão ser esclarecidas após a conclusão dos exames e da investigação da Polícia Civil.
Colisão entre motos
Trata-se da segunda morte na região envolvendo colisão entre duas motos. Na última quinta-feira (17), Thales Rodrigo Sant Anna dos Santos, de 36 anos, morreu após a colisão entre duas motocicletas na Avenida Caravelas, na região do Parque Industrial, em São José dos Campos.
Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma das motocicletas e morreu ainda no local. As outras duas vítimas estavam na segunda moto e foram socorridas. Uma delas sofreu fratura em um dos membros inferiores, enquanto a outra foi encaminhada ao hospital em estado grave.