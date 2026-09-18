Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão entre duas motocicletas que matou um homem e deixou outras duas pessoas feridas na madrugada de quinta-feira (17), em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 4h10, na Avenida Caravelas, na região do Parque Industrial, próximo à Gerdau.

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A vítima fatal foi identificada como Thales Rodrigo Sant Anna dos Santos, de 36 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma das motocicletas e morreu ainda no local. As outras duas vítimas estavam na segunda moto e foram socorridas. Uma delas sofreu fratura em um dos membros inferiores, enquanto a outra foi encaminhada ao hospital em estado grave.