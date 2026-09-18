Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão entre duas motocicletas que matou um homem e deixou outras duas pessoas feridas na madrugada de quinta-feira (17), em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 4h10, na Avenida Caravelas, na região do Parque Industrial, próximo à Gerdau.
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A vítima fatal foi identificada como Thales Rodrigo Sant Anna dos Santos, de 36 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma das motocicletas e morreu ainda no local. As outras duas vítimas estavam na segunda moto e foram socorridas. Uma delas sofreu fratura em um dos membros inferiores, enquanto a outra foi encaminhada ao hospital em estado grave.
Obtido pela página Olho Vivo do Vale, o vídeo mostra o momento em que as duas motocicletas se aproximam e colidem. As imagens deverão ser analisadas pela polícia e podem ajudar na reconstrução do acidente.
Testemunha relata acidente
Uma testemunha que afirma ter presenciado a colisão contou à reportagem que estava a caminho do trabalho quando viu o acidente. Segundo o relato, uma das motocicletas estaria na contramão, enquanto a outra seguia em alta velocidade.
“Foi bem na minha frente. Eu estava indo trabalhar e presenciei tudo. Fiquei sem reação na hora”, relatou.
Ainda de acordo com a testemunha, a batida teria sido lateral e violenta. O relato, no entanto, ainda deverá ser confrontado com as imagens, os depoimentos e os resultados da perícia.
Polícia investiga colisão
Segundo o boletim de ocorrência, informações preliminares levantadas pela Polícia Militar indicam que as duas motocicletas trafegavam pela avenida e teriam colidido ao passar simultaneamente pela região de um radar de fiscalização eletrônica.
Os policiais que atenderam à ocorrência não presenciaram a batida. Por isso, a dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida.
A área foi isolada para o trabalho da perícia. A Polícia Civil requisitou exames ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).
O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da colisão, quem conduzia cada motocicleta e o que provocou o acidente.