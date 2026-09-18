Fila

Um total de 45.495 pacientes de Taubaté aguardam por consultas com médicos especialistas na rede pública. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Diego Fonseca (PL), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

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Gargalo

As especialidades com mais pacientes na fila são oftalmologia (9.588), cardiologia adulto (5.910), endocrinologia adulto (4.764), gastroenterologia adulto (4.308) e otorrinolaringologia (4.306).