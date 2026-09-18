Fila
Um total de 45.495 pacientes de Taubaté aguardam por consultas com médicos especialistas na rede pública. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Diego Fonseca (PL), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).
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Gargalo
As especialidades com mais pacientes na fila são oftalmologia (9.588), cardiologia adulto (5.910), endocrinologia adulto (4.764), gastroenterologia adulto (4.308) e otorrinolaringologia (4.306).
Demora
As especialidades com maior tempo de espera são neurologia infantil (desde julho de 2023), alergista adulto (abril de 2024), alergologista infantil (junho de 2024) e cardiologia adulto (janeiro de 2025).
Sem fila
Apenas quatro das 22 especialidades têm menos de 100 pacientes na fila de espera: dermatologia infantil (0), gastroenterologia infantil (0), cardiologia infantil (2) e pneumologista adulto (72).
Credenciamento
Em agosto, a Prefeitura abriu um credenciamento que visa contratar até 87,1 mil consultas com especialistas por ano na rede particular, para desafogar a lista da rede municipal. Como OVALE mostrou, no entanto, isso custaria R$ 19,4 milhões e não há reserva orçamentária.