Ao contrário do programa +Saúde Taubaté, que havia sido proposto pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) e posteriormente foi vetado por ele, o chamamento público aberto pela Prefeitura para contratar procedimentos em clínicas particulares não levará em consideração a Tabela SUS, que é a tabela elaborada pelo governo federal que define os valores pagos pelo Sistema Único de Saúde a cada tipo de procedimento.

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Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que "os valores de referência foram definidos a partir de pesquisa de mercado, considerando valores praticados em contratações semelhantes realizadas por outros municípios", e que a Tabela SUS "não foi utilizada como parâmetro exclusivo" no chamamento "porque, em algumas especialidades, os valores não refletem os custos atualmente praticados no mercado".