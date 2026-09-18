Uma nova troca de ataques entre MC Paiva – funkeiro de São José dos Campos –, Malévola e Soso Careca voltou a movimentar as redes sociais nesta semana.

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Meses depois de uma confusão envolvendo os três, que terminou em agressões em um shopping de São Paulo, o grupo retomou as acusações públicas após uma música do funkeiro e uma declaração da namorada dele provocarem novas reações na internet.