Uma nova troca de ataques entre MC Paiva – funkeiro de São José dos Campos –, Malévola e Soso Careca voltou a movimentar as redes sociais nesta semana.
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Meses depois de uma confusão envolvendo os três, que terminou em agressões em um shopping de São Paulo, o grupo retomou as acusações públicas após uma música do funkeiro e uma declaração da namorada dele provocarem novas reações na internet.
Não à toa, MC Paiva e Soso Careca estão entre os assuntos mais comentados (trending topics) da rede social X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (18).
A discussão começou depois que Soso Careca publicou um vídeo dançando a música “Vai Tomar”, lançada por MC Paiva em parceria com Gabb MC, MC Xangai, Xarão e LeoZera. Um trecho da letra fez internautas associarem a composição a Malévola. Paiva e Soso, no entanto, negaram que a música tenha sido feita para a influenciadora.
Em seguida, Soso afirmou que continuaria divulgando e brincando com a música porque o conteúdo também gerava dinheiro para ela e para o namorado.
Ao responder críticas de internautas que questionaram a atividade como trabalho, ela comparou seus ganhos aos de pessoas contratadas pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
A declaração provocou críticas nas redes sociais. Depois, Soso pediu desculpas e afirmou que não teve a intenção de menosprezar todos os trabalhadores, mas responder às pessoas que haviam criticado sua atividade.
Malévola reage
A influenciadora trans Malévola reagiu às declarações e criticou Soso, afirmando que a influenciadora havia menosprezado trabalhadores com carteira assinada. Ela também voltou a questionar a relação entre a música e a polêmica anterior.
A discussão ganhou um novo capítulo quando MC Paiva entrou na briga para defender a namorada. Durante uma transmissão ao vivo na noite de quarta-feira (16), o cantor fez ataques contra Malévola, utilizou termos no masculino para se referir à influenciadora e falou sobre um possível encontro entre os dois.
Durante a live, Paiva também fez declarações ameaçadoras ao mencionar a possibilidade de um encontro com Malévola e seus seguranças, chegando a citar uma possível “tragédia”.
Malévola reagiu emocionada nas redes sociais e afirmou que procuraria uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ela acusou o cantor de transfobia e ameaça de morte e disse ter gravado as declarações feitas durante a transmissão.
Soso também se manifestou após a live. Abalada, afirmou que a situação havia ultrapassado os limites e relatou enfrentar crises de pânico e ansiedade desde a primeira confusão envolvendo Malévola. Em outro momento, pediu que as declarações de Paiva não fossem consideradas e disse que o namorado estava nervoso.
Endereço de MC Paiva
A discussão deixou o ambiente virtual durante a madrugada de quinta-feira (17). Malévola e a amiga Ray Pugliese foram até o endereço onde MC Paiva estaria depois de o próprio cantor propor um encontro.
Segundo Malévola, ela chegou ao local por volta das 2h acompanhada de seguranças, por temer pela própria integridade. Paiva, porém, não estava no endereço quando elas chegaram.
A influenciadora gravou vídeos no local, voltou a criticar Soso e afirmou que havia ido até ali para cumprir o combinado. Depois, deixou o endereço e retornou para casa.
MC Paiva é de São José
A nova polêmica também voltou a colocar São José dos Campos no centro das atenções entre os fãs do funkeiro. Aos 24 anos, MC Paiva nasceu no Campo dos Alemães, na região sul da cidade do Vale do Paraíba.
O artista ganhou projeção nacional no funk e construiu uma grande audiência nas redes sociais. No Instagram, Paiva soma mais de 9 milhões de seguidores. No TikTok, são cerca de 816 mil, enquanto o Spotify registra aproximadamente 8 milhões de ouvintes mensais.
A nova troca de acusações com Malévola fez o nome do artista de São José dos Campos voltar a circular entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.
* Com informações do portal Metrópoles