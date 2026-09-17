O funkeiro MC Paiva, de São José dos Campos, se envolveu em uma nova e grave polêmica com a influenciadora trans Malévola. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais na quarta-feira (16), o cantor fez ameaças contra a criadora de conteúdo, afirmou que iria agredi-la caso a encontrasse na rua e chegou a mencionar a possibilidade de uma “tragédia”.
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As declarações foram feitas diante de milhares de espectadores e rapidamente começaram a circular nas redes sociais. Na transmissão, MC Paiva pediu que o endereço de Malévola fosse enviado e disse que iria até o local.
“Cansei. Agora, se eu vir na rua, vou sair pegando mesmo. Se mandar o endereço, nós vai brotar na hora. Na hora. Entendeu, tio? Na hora. Na hora. E, se vier de segurança, eu tô falando para você: vai acontecer tragédia. Se vier de segurança, vai acontecer tragédia. Papo reto”, afirmou o funkeiro.
Além das ameaças, Paiva também fez ataques contra Malévola relacionados à sua identidade de gênero durante a transmissão.
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Malévola diz que foi à delegacia
Após tomar conhecimento da live, Malévola publicou vídeos nas redes sociais bastante abalada. Chorando, a influenciadora afirmou que estava a caminho de uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o cantor.
“Eu nunca ouvi isso de ninguém. Vou na delegacia agora, tá tudo gravado”, declarou.
As falas de MC Paiva permaneceram registradas em vídeos que passaram a ser compartilhados por perfis nas redes sociais.
Entenda a treta
A briga entre MC Paiva, Malévola e Soso Careca, namorada do funkeiro, começou no fim de abril. Na ocasião, Malévola contestou uma cobrança de R$ 6 mil por um procedimento capilar e organizou um protesto em frente a um conhecido salão.
Soso Careca saiu em defesa do cabeleireiro, e a discussão acabou se estendendo para um encontro entre os envolvidos na saída de um cinema em São Paulo. A confusão terminou em agressões físicas e acusações de transfobia contra MC Paiva.
Meses depois, em julho, Malévola e Soso se reaproximaram e apareceram juntas durante uma live. A aproximação teria provocado uma nova crise entre MC Paiva e Soso. O casal chegou a terminar o relacionamento, mas reatou poucos dias depois.
MC Paiva é de São José
Aos 24 anos, MC Paiva nasceu no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O artista ganhou projeção nacional no funk e mantém uma grande audiência nas redes sociais.
O cantor tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 816 mil no TikTok. Nas plataformas de streaming, Paiva reúne aproximadamente 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
A nova briga com Malévola voltou a colocar o nome do funkeiro de São José dos Campos entre os assuntos que repercutem nas redes sociais.
* Com informações do portal Metrópoles