O funkeiro MC Paiva, de São José dos Campos, se envolveu em uma nova e grave polêmica com a influenciadora trans Malévola. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais na quarta-feira (16), o cantor fez ameaças contra a criadora de conteúdo, afirmou que iria agredi-la caso a encontrasse na rua e chegou a mencionar a possibilidade de uma “tragédia”.

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As declarações foram feitas diante de milhares de espectadores e rapidamente começaram a circular nas redes sociais. Na transmissão, MC Paiva pediu que o endereço de Malévola fosse enviado e disse que iria até o local.