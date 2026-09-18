O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluiu na primeira proposta de acordo comercial apresentada ao Brasil após o tarifaço de 50%, aplicado em 2025, uma exigência para que companhias aéreas brasileiras comprassem aeronaves comerciais fabricadas nos Estados Unidos pela Boeing. Caso fosse acatada, a exigência poderia prejudicar a Embraer, que vem aumentando a venda de jatos comerciais para companhias brasileiras.

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A demanda fazia parte de uma lista com 21 pontos apresentada por negociadores americanos em outubro de 2025, durante uma missão do governo brasileiro a Washington.