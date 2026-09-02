A Embraer entregou nesta quarta-feira (2) o seu 2.000º E-Jet (jato comercial). Para a Embraer, a entrega representa um "marco histórico que reafirma a trajetória de sucesso de uma das três maiores famílias de jatos comerciais do mundo".

A aeronave que simboliza essa conquista, um E195-E2, foi entregue à Azul Linhas Aéreas, a maior companhia aérea do Brasil em número de destinos atendidos.

Desde sua entrada em operação em 2004, segundo a Embraer, a família E-Jets vem "transformando a aviação ao combinar conforto para os passageiros, eficiência operacional e confiabilidade de referência no mercado".