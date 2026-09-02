A Embraer entregou nesta quarta-feira (2) o seu 2.000º E-Jet (jato comercial). Para a Embraer, a entrega representa um "marco histórico que reafirma a trajetória de sucesso de uma das três maiores famílias de jatos comerciais do mundo".
A aeronave que simboliza essa conquista, um E195-E2, foi entregue à Azul Linhas Aéreas, a maior companhia aérea do Brasil em número de destinos atendidos.
Desde sua entrada em operação em 2004, segundo a Embraer, a família E-Jets vem "transformando a aviação ao combinar conforto para os passageiros, eficiência operacional e confiabilidade de referência no mercado".
Nas últimas duas décadas, os E-Jets consolidaram uma presença global com operações em mais de 90 companhias aéreas, em mais de 60 países. A frota já acumulou aproximadamente 48 milhões de horas de voo e transportou mais de 2,85 bilhões de passageiros em todo o mundo.
“A entrega do 2.000º E-Jet é um marco extraordinário para a Embraer e para a indústria global de transporte aéreo”, afirmou Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.
“Como um dos três programas de jatos comerciais mais bem-sucedidos do mundo, a família E-Jets tem desempenhado um papel fundamental na conexão entre comunidades, na abertura de novos mercados e na criação de oportunidades de crescimento sustentável para as companhias aéreas. Temos orgulho de celebrar essa conquista junto à Azul, uma de nossas valiosas parceiras de longa data.”
Operadora
A Azul tem sido uma operadora estratégica das aeronaves da Embraer e desempenhou papel fundamental na expansão da conectividade regional em todo o Brasil.
Desde o início de suas operações em 2008, a companhia aérea já operou mais de 140 E-Jets e foi parceira estratégica no sucesso da geração E2. A Azul se tornou a cliente de lançamento do E195-E2 e recebeu a primeira aeronave em 2019.
“A família de E-Jets da Embraer teve um papel fundamental na trajetória da Azul. Desde o nosso primeiro voo, realizado em 15 de dezembro de 2008 em uma aeronave E190 de matrícula PR-AZL, as aeronaves da Embraer permitiram ampliar a conectividade aérea no Brasil, aproximando cidades, impulsionando mercados e criando novas oportunidades para milhões de Clientes”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.
“Receber o 2.000º E-Jet, e essa ser a nossa 50ª aeronave do modelo E2, tem um significado muito especial para nós porque representa não apenas um marco para a Embraer, mas também a força de uma parceria que contribuiu para transformar a aviação regional, fortalecer a conectividade do País e proporcionar avanços muito importantes na experiência dos nossos Clientes a bordo."
Aeronaves
Composta pela primeira geração — E170, E175, E190 e E195 — e pela segunda geração — E190-E2 e E195-E2 —, a família E-Jets oferece desempenho excepcional, eficiência no consumo de combustível e conforto para os passageiros.
Seu sucesso contínuo permitiu que a Embraer expandisse sua atuação além do tradicional mercado de aviação regional, consolidando uma posição de destaque no segmento global de jatos narrowbody de pequeno porte.