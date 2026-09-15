Moção

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (15) uma moção de apoio à proposta em tramitação no Congresso Nacional que busca reduzir a jornada de 44 horas semanais e, consequentemente, acabar com a escala 6x1 dos trabalhadores.

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Apoio

Apresentada pelo vereador Isaac do Carmo (PT) e aprovada por unanimidade em plenário, a moção cita o apoio à proposta "que estabelece o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal sem redução salarial, em defesa da dignidade da pessoa humana, da saúde física e mental, do convívio familiar e da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores".