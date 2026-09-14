Arquivo

A Câmara de São José dos Campos arquivou o projeto da oposição que visava impedir a Prefeitura de desconsiderar os períodos de licenças médicas e faltas abonadas para fins de pagamento de gratificações aos professores.

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Professores

No projeto, que havia sido apresentado em julho, o vereador Carlos Abranches (Cidadania) afirmou que o plano de carreira dos professores municipais tem "uma grave distorção jurídica e social" ao "punir financeiramente o professor que necessita se afastar para o tratamento de sua saúde".