Em decisão liminar (provisória), a Justiça determinou que a Prefeitura de São José dos Campos não poderá excluir do processo de bonificação os professores municipais que tiveram dias de afastamento por licença médica ou para acompanhar tratamento de saúde de parentes.

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Uma lei de fevereiro de 2026, de autoria do prefeito Anderson Farias (PSD), permitia que essas licenças fossem usadas para tornar os professores não elegíveis para a bonificação, que é chamada de prêmio individual do magistério municipal e é paga duas vezes por ano, em março e setembro - o valor pode chegar a 25% do vencimento base do profissional.