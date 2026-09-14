Um vídeo mostra o deslizamento de terra que atingiu a Rodovia dos Tamoios (SP-99), na manhã desta segunda-feira (14). A ocorrência foi registrada no km 73,4, em um trecho da serra que vem sendo afetado pelo alto volume de chuva.

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Além do deslizamento, uma queda de árvore foi registrada no km 77,9. As ocorrências provocaram a interdição de pontos da rodovia e exigem atenção dos motoristas que trafegam pela região.