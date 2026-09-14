14 de setembro de 2026
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SERRA INTERDITADA

Vídeo mostra deslizamento de terra na Rodovia dos Tamoios; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Deslizamento de terra na Rodovia dos Tamoios
Deslizamento de terra na Rodovia dos Tamoios

Um vídeo mostra o deslizamento de terra que atingiu a Rodovia dos Tamoios (SP-99), na manhã desta segunda-feira (14). A ocorrência foi registrada no km 73,4, em um trecho da serra que vem sendo afetado pelo alto volume de chuva.

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Além do deslizamento, uma queda de árvore foi registrada no km 77,9. As ocorrências provocaram a interdição de pontos da rodovia e exigem atenção dos motoristas que trafegam pela região.

A Serra Antiga permanece interditada desde as 21h30 de domingo (13). Até o momento, não há previsão para a liberação do trecho.

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Trânsito

Com a interdição da Serra Antiga, o tráfego segue pela Serra Nova, em operação de comboio com sistema Pare e Siga. Até a manhã desta segunda-feira, foram realizados 10 comboios.

As equipes responsáveis pela rodovia acompanham as condições do trecho e atuam nas ocorrências provocadas pelas chuvas.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção durante o deslocamento pela região, especialmente devido ao risco de novos deslizamentos e quedas de árvores.

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