O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Vale do Paraíba nesta segunda-feira (14). A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso teve início à 0h e permanece válido até as 23h59.

Deslizamentos e enxurradas

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) considera moderada a possibilidade de eventos hidrológicos na região, devido à previsão de chuvas persistentes, que podem ocorrer com forte intensidade, aos acumulados de chuva já registrados e à concentração de umidade no solo.