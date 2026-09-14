14 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Vale segue sob chuvas intensas nesta segunda-feira, diz Inmet

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Defesa Civil
Imagem ilustrativa
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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Vale do Paraíba nesta segunda-feira (14). A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso teve início à 0h e permanece válido até as 23h59.

Deslizamentos e enxurradas

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) considera moderada a possibilidade de eventos hidrológicos na região, devido à previsão de chuvas persistentes, que podem ocorrer com forte intensidade, aos acumulados de chuva já registrados e à concentração de umidade no solo.

Pode ocorrer extravasamento pontual de córregos, enxurradas em áreas com declividade e alagamentos urbanos, além de deslizamentos, principalmente em locais onde a capacidade dos sistemas de drenagem pode ser ultrapassada.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos das tomadas.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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