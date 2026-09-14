14 de setembro de 2026
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IMÓVEL INTERDITADO

Rodovia SP-055 tem deslizamento de terra em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Pronto Falei Litoral
São Sebastião registra deslizamento de terra após fortes chuvas
São Sebastião registra deslizamento de terra após fortes chuvas

Um deslizamento de terra foi registrado no km 119 da Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo (SP-055), na manhã desta segunda-feira (14), próximo à Praia da Figueira, em São Sebastião, nas proximidades do Sítio Arqueológico.

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O Detraf (Documento de Declaração de Tráfego e de Prestação de Serviços) monitora o local desde as primeira horas do dias. A Defesa Civil também foi acionada e avalia a situação e o risco de novos deslizamento

Ninguém ficou ferido.

A Prefeitura de São Sebastião informou que uma residência foi interditada preventivamente devido ao risco de colapso, enquanto um segundo imóvel passa por avaliação da Defesa Civil.

O deslizamento atingiu parte da área próxima à pista e há necessidade de adoção de medidas preventivas para garantir a segurança dos moradores e dos motoristas que circulam pelo trecho.

A Defesa Civil está elaborando a avaliação dos riscos e os critérios técnicos que irão subsidiar as providências necessárias na rodovia.

São Sebastião está sob atenção devido às fortes chuvas e ao risco de deslizamentos desde quinta-feira (10). Há  possibilidade de chuva até a noite desta segunda, condição que mantém a atenção sobre a encosta.

As equipes da Defesa Civil da cidade permanecem no local e novas medidas poderão ser adotadas conforme a evolução do cenário.

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