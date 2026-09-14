Um deslizamento de terra foi registrado no km 119 da Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo (SP-055), na manhã desta segunda-feira (14), próximo à Praia da Figueira, em São Sebastião, nas proximidades do Sítio Arqueológico.

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O Detraf (Documento de Declaração de Tráfego e de Prestação de Serviços) monitora o local desde as primeira horas do dias. A Defesa Civil também foi acionada e avalia a situação e o risco de novos deslizamento