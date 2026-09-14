Um deslizamento de terra foi registrado no km 119 da Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo (SP-055), na manhã desta segunda-feira (14), próximo à Praia da Figueira, em São Sebastião, nas proximidades do Sítio Arqueológico.
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O Detraf (Documento de Declaração de Tráfego e de Prestação de Serviços) monitora o local desde as primeira horas do dias. A Defesa Civil também foi acionada e avalia a situação e o risco de novos deslizamento
Ninguém ficou ferido.
A Prefeitura de São Sebastião informou que uma residência foi interditada preventivamente devido ao risco de colapso, enquanto um segundo imóvel passa por avaliação da Defesa Civil.
O deslizamento atingiu parte da área próxima à pista e há necessidade de adoção de medidas preventivas para garantir a segurança dos moradores e dos motoristas que circulam pelo trecho.
A Defesa Civil está elaborando a avaliação dos riscos e os critérios técnicos que irão subsidiar as providências necessárias na rodovia.
São Sebastião está sob atenção devido às fortes chuvas e ao risco de deslizamentos desde quinta-feira (10). Há possibilidade de chuva até a noite desta segunda, condição que mantém a atenção sobre a encosta.
As equipes da Defesa Civil da cidade permanecem no local e novas medidas poderão ser adotadas conforme a evolução do cenário.