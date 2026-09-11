São Sebastião permanece em estado de alerta devido aos volumes de chuva registrados nos últimos dias e ao risco de movimentação de massa em áreas suscetíveis do município. Nesta quinta-feira (10), o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu alerta de nível moderado para ocorrências como escorregamentos de terra, especialmente em áreas de encosta.
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De acordo com o órgão, os acumulados de precipitação chegaram a 182 milímetros em 120 horas, além do registro de 14 milímetros em uma hora. A combinação do solo encharcado com a previsão de continuidade das chuvas mantém a necessidade de atenção, principalmente nas áreas já mapeadas como de risco.
Orientações
A Defesa Civil Municipal mantém equipes em prontidão e monitora preventivamente as encostas e os pontos mais sensíveis.
A orientação é para que a população acompanhe alterações no terreno e observe sinais como trincas no solo ou nas paredes, inclinação de árvores, postes ou muros e movimentação de terra. Diante de qualquer situação de risco, moradores devem deixar o local e acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199.
Agitação marítima
Além da chuva, o município também acompanha o aviso de mau tempo emitido pelo Serviço Meteorológico Marinho. A previsão indica rajadas de vento de até 60 km/h no trecho do litoral entre Laguna (SC) e o Litoral Norte até esta sexta-feira (11). A condição pode provocar agitação marítima e reflexos na navegação, além de quedas de galhos e árvores e outras ocorrências associadas ao vento.