São Sebastião permanece em estado de alerta devido aos volumes de chuva registrados nos últimos dias e ao risco de movimentação de massa em áreas suscetíveis do município. Nesta quinta-feira (10), o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu alerta de nível moderado para ocorrências como escorregamentos de terra, especialmente em áreas de encosta.

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De acordo com o órgão, os acumulados de precipitação chegaram a 182 milímetros em 120 horas, além do registro de 14 milímetros em uma hora. A combinação do solo encharcado com a previsão de continuidade das chuvas mantém a necessidade de atenção, principalmente nas áreas já mapeadas como de risco.

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