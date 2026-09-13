São José dos Campos tem uma série de velórios e sepultamentos programados entre este domingo (13) e segunda-feira (14). A relação reúne os nomes, idades, locais de velório e os horários previstos para sepultamento ou cremação.

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As informações são referentes aos registros disponibilizados para a cidade e incluem cerimônias em cemitérios municipais, particulares e também em outras cidades.