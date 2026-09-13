São José dos Campos tem uma série de velórios e sepultamentos programados entre este domingo (13) e segunda-feira (14). A relação reúne os nomes, idades, locais de velório e os horários previstos para sepultamento ou cremação.
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As informações são referentes aos registros disponibilizados para a cidade e incluem cerimônias em cemitérios municipais, particulares e também em outras cidades.
Falecimentos registrados em 13 de setembro
Maria José da Silva
Idade: 78 anos
Velório: Urbam, sala 2
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana
Data e horário: 14/09, às 16h
Francisco Thadeu Amaro
Idade: 80 anos
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas
Data e horário: 14/09, às 14h
Durcineia Rodrigues Lopes
Idade: 76 anos
Velório: Parque das Flores
Cremação: Crematório Parque das Flores
Data e horário: 14/09, às 14h
Arlete Maria Cerqueira de Souza
Idade: 75 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores
Data e horário: 14/09, às 11h
Carlos Roberto Pinto de Oliveira
Idade: 73 anos
Velório: Urbam, sala 3
Horário do velório: 13/09, das 16h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana
Data e horário: 14/09, às 10h30
Maria de Lourdes Sabino
Idade: 89 anos
Velório: Urbam, sala 6
Horário do velório: 13/09, das 20h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek
Data e horário: 14/09, às 10h
Gema Maria da Rosa Silva
Idade: 94 anos
Velório: Urbam, sala 5
Horário do velório: 13/09, das 15h às 9h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana
Data e horário: 14/09, às 9h30
Celina Lorena Matias Galvão
Idade: 0 anos
Velório: Outras cidades
Cremação: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí
Data e horário: 13/09, às 17h
Justina de Jesus Lourenço
Idade: 99 anos
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Horto Florestal, São Paulo
Data e horário: 13/09, às 17h
Maria do Nascimento Cardoso dos Santos
Idade: 99 anos
Velório: Urbam, sala 6
Horário do velório: 13/09, das 8h às 16h
Sepultamento: Cemitério Horto da Paz, Santíssimo, Centro
Data e horário: 13/09, às 16h
Luis Carlos Sarkozi
Idade: 63 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso
Data e horário: 13/09, às 15h30
Falecimentos registrados em 12 de setembro
José Maria dos Santos
Idade: 75 anos
Velório: Urbam, sala 2
Horário do velório: 13/09, das 11h às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso
Data e horário: 13/09, às 15h30
Cássia Maria da Rosa
Idade: 58 anos
Velório: Urbam, sala 4
Horário do velório: 12/09, das 23h às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek
Data e horário: 13/09, às 15h
Maria de Lourdes Silva de Carvalho
Idade: 48 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso
Data e horário: 13/09, às 14h
Amelia de Oliveira Mendes Neta Heringh
Idade: 83 anos
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso
Data e horário: 13/09, às 13h30
Natimorto (Maya Dias Procopio)
Idade: 0 anos
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso
Data e horário: 13/09, às 10h30
Isaura Yukico Bito
Idade: 75 anos
Velório: Urbam, sala 5
Horário do velório: 12/09, das 16h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas
Data e horário: 13/09, às 10h30
Alirio Paulo da Silva
Idade: 77 anos
Velório: Urbam, sala 3
Horário do velório: 12/09, das 22h30 às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Paraibuna
Data e horário: 13/09, às 10h
Maria Aparecida da Graça de Oliveira
Idade: 76 anos
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana
Data e horário: 13/09, às 9h30
Maria Sebastiana Rodrigues Moreira
Idade: 86 anos
Velório: Urbam, sala 2
Horário do velório: 12/09, das 14h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso
Data e horário: 13/09, às 8h
Sebastião Alexandre da Silva
Idade: 80 anos
Velório: Urbam, sala 6
Horário do velório: 12/09, das 22h às 7h30
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier
Data e horário: 13/09, às 7h30