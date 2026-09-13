O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza 512 vagas de emprego nesta segunda-feira (14) para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.
Entre as oportunidades, o maior número está concentrado na função de operador de telemarketing, com 200 vagas. A relação completa de vagas e requisitos pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.
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Do total de vagas para operador de telemarketing, 50 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Também há oportunidades para Jovem Aprendiz. São 30 vagas para a função de cobrador de transporte coletivo.
Principais vagas
Além das oportunidades de telemarketing e Jovem Aprendiz, o PAT oferece vagas em diferentes áreas. Entre os destaques estão: 200 vagas para operador de telemarketing; 70 vagas para atendente de lanchonete; 30 vagas para cobrador de transporte coletivo — Jovem Aprendiz; 20 vagas para teleoperador; 15 vagas para montador de estruturas de aeronaves; 10 vagas para encanador.
A lista completa, com todas as vagas e os requisitos exigidos para cada função, está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos.
Onde fica o PAT de São José dos Campos?
O PAT está localizado na Praça Afonso Pena, 175, no centro de São José dos Campos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Os serviços oferecidos pelo posto são gratuitos para trabalhadores e empregadores.
As vagas são atualizadas diariamente no site da Prefeitura, a partir das 18h. Por isso, os candidatos devem consultar a relação antes de ir ao PAT e verificar se atendem aos requisitos da oportunidade escolhida.
O que levar para se candidatar?
Quem encontrar uma vaga compatível com seu perfil deve comparecer ao PAT com a Carteira de Trabalho, digital ou física, e um documento de identificação.
Também é recomendável levar um currículo atualizado, se possível.