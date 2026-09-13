O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza 512 vagas de emprego nesta segunda-feira (14) para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

Entre as oportunidades, o maior número está concentrado na função de operador de telemarketing, com 200 vagas. A relação completa de vagas e requisitos pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.

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