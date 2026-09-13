O São José ficou no empate por 0 a 0 com o Comercial na tarde deste domingo (13), no estádio Francisco Palma Travassos, em Ribeirão Preto, no jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista. A partida teve baixo nível técnico e poucas oportunidades de gol.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com isso, a Águia do Vale, sob comando do técnico Wilson Junior, precisa de uma vitória simples em casa para se classificar e, em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Como tem melhor campanha que o Bafo, tem o direito de decidir a vaga em casa.
A partida de volta acontece no próximo sábado (19), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o São José levou um susto logo aos 40 segundos, quando Gustavo Henrique entrou livre na área e mandou uma bomba. Mas, a bola passou à direita do goleiro João Lucas.
O São José respondeu aos 11min, em cobrança de falta. No lance, Thomaz Carvalho bateu da intermediária, com força, e o goleiro espalmou para o lado.
Mas, o jogo estava perigoso e, aos 13min, o Bafo chegou de novo com perigo. No lance, João Lucas espalmou e, no bate-rebate, o zagueiro Euller afastou quase em cima da linha.
Sem conseguir os espaços nos contra-ataques, o São José levava sufoco. Aos 22min, novamente viu João Lucas salvar, cortando cruzamento perigoso da direita.
Apenas nas bolas paradas, a Águia levava algum perigo. Aos 27min, Vitinho cobrou forte e a bola passou à direita, perto da trave de Léo.
Depois dos 35min, o time da região melhorou e passou até a ficar mais no ataque. E teve uma boa chance em escanteio da direita, quando Thomaz Carvalho surgiu na segunda trave, livre, e cabeceou para fora. Contudo, o fraco primeiro tempo acabou empatado por 0 a 0.
Segundo tempo
Na etapa final, o São José voltou melhor e teve uma boa chance aos 6min. No lance, Carlos Henrique cruzou e o atacante Guilherme Santos desviou de cabeça, mas pegou mal na bola e mandou à esquerda.
Em seguida, foi a vez de Neto Oliveira ter uma boa chance. De fora da área, ele arriscou, mas Léo fez boa defesa e encaixou firme.
O fato é que a Águia estava melhor e com postura mais ofensiva. Assim, não deixava o Comercial levar perigo ao gol nos primeiros 15min.
Apesar do maior volume de jogo, o São José não tinha contundência na finalização. E desperdiçava as oportunidades.
Apenas aos 30min teve uma chance realmente clara, quando Thomaz Carvalho recebeu na entrada da área e mandou uma bomba de direita. Mas, Léo espalmou e salvou o Comercial.
Depois disso, o time da casa melhorou e ficou mais com a bola. Porém, também não tinha força ofensiva e não levava perigo. No fim, ninguém conseguiu baçançar as redes.
Ficha técnica
Comercial
Léo; Luis Fernando (Ricardo), Luiz Fernando, Cristopher e Samuel; Matheus (Coutinho), Leo Couto (Antonio) e Filipinho; Vitor e Gustavo Henrique (Paulo Vitor). Técnico: Raphael Silva
São José
João Lucas; Nathan Masiero, Euller, Wesley Rodrigues e Carlos Henrique; Thomaz Carvalho, Maurício (Lucas André), Vitinho (Jefferson Lima) e Jefinho (Micael); Guilherme Santos (Tche Tche) e Neto Oliveira (João Guilherme). Técnico: Wilson Junior
Gols: Árbitro: Lucas Canetto Bellote. Local: estádio Francisco Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Data: domingo, 13 de setembro de 2026. Cartões amarelos: Jefinho, Euller (S); Matheus (C). Público: 2.033 pagantes