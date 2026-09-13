O São José ficou no empate por 0 a 0 com o Comercial na tarde deste domingo (13), no estádio Francisco Palma Travassos, em Ribeirão Preto, no jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista. A partida teve baixo nível técnico e poucas oportunidades de gol.

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Com isso, a Águia do Vale, sob comando do técnico Wilson Junior, precisa de uma vitória simples em casa para se classificar e, em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Como tem melhor campanha que o Bafo, tem o direito de decidir a vaga em casa.