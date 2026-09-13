As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo de quinta-feira a sábado deixaram ao menos oito pessoas mortas e uma desaparecida, além de queda de árvores, alagamento e outras ocorrências.

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Na capital, um prédio em construção desabou sobre casas vizinhas, na madrugada de sábado (12), na Rua Tequeci, na Penha. Os bombeiros localizaram todas as vítimas. Uma criança e um homem, sobreviveram. Três mulheres, sendo uma gestante, dois homens e uma criança morreram.