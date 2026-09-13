Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.057 da Mega-Sena, realizado neste domingo (13), em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53.
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Oitenta e seis apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.872,72 cada. 5.234 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 863,24 cada
Apostas
O próximo concurso acontece na terça-feira (15). As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (15) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.