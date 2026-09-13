A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 15h deste domingo (13), após permanecer interditada desde a madrugada de sábado (12) devido ao alto volume de chuva entre o Vale do Paraíba e Caraguatatuba.

Durante o bloqueio, 34 comboios foram realizados pela Serra Nova, com operação Pare & Siga para manter a ligação entre São José dos Campos e o Litoral Norte.

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