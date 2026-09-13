A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 15h deste domingo (13), após permanecer interditada desde a madrugada de sábado (12) devido ao alto volume de chuva entre o Vale do Paraíba e Caraguatatuba.
Durante o bloqueio, 34 comboios foram realizados pela Serra Nova, com operação Pare & Siga para manter a ligação entre São José dos Campos e o Litoral Norte.
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Com a liberação, a Rodovia dos Tamoios voltou à sua configuração normal de circulação. Os veículos que seguem em direção a Caraguatatuba passam novamente pela Serra Antiga, enquanto o tráfego no sentido São José dos Campos utiliza a Serra Nova, trecho que concentra os túneis da rodovia.
A reabertura ocorreu após uma nova avaliação das condições de segurança do trecho. Pela manhã, equipes da Concessionária Tamoios, Polícia Militar Rodoviária e Defesa Civil realizaram uma vistoria conjunta para verificar as condições da serra e subsidiar a decisão.
Tamoios volta à operação normal
Com a Serra Antiga liberada, foi encerrada a Operação Comboio com Pare & Siga pela Serra Nova, adotada durante o período de interdição.
Ao todo, 34 comboios foram realizados desde o fechamento mais recente. Até as 8h30 deste domingo, eram 33 operações. Mais um comboio ocorreu antes da liberação do trecho, elevando o total para 34.
Durante a operação especial, os veículos precisaram alternar os sentidos de circulação pela Serra Nova para garantir a ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte enquanto a Serra Antiga permanecia fechada.
Por que a Serra Antiga ficou interditada?
A interdição mais recente começou na madrugada de sábado (12), depois que o sistema de monitoramento meteorológico da Concessionária Tamoios voltou a apontar condições de risco relacionadas ao elevado volume de chuva.
O fechamento é uma medida preventiva adotada para preservar a segurança dos motoristas diante das condições do trecho de serra, que possui áreas sujeitas a movimentos de massa e queda de barreiras em períodos de chuva intensa e persistente.
A Serra Antiga já havia sido liberada na sexta-feira (11), às 17h30, depois de permanecer fechada por aproximadamente 22 horas e meia. A interdição anterior havia começado às 19h de quinta-feira (10), também em razão das condições meteorológicas.
Naquela primeira operação, foram realizados 26 comboios pela Serra Nova.
A reabertura na sexta-feira, porém, durou poucas horas. Com a continuidade das chuvas e uma nova indicação de risco pelo sistema de monitoramento, a Serra Antiga voltou a ser interditada na madrugada de sábado.
Como estava a situação neste domingo?
Às 8h30 deste domingo, a Serra Antiga ainda permanecia fechada por causa do alto volume de chuva registrado na região.
A Concessionária Tamoios informou que uma vistoria conjunta seria realizada por equipes da concessionária, Polícia Militar Rodoviária e Defesa Civil para avaliar as condições do trecho e definir a possibilidade de reabertura.
A liberação ocorreu às 15h, após a avaliação das condições de segurança.
Serra Antiga pode ser fechada novamente?
A liberação deste domingo representa a normalização das condições operacionais da rodovia neste momento. No entanto, o trecho pode voltar a ser interditado preventivamente caso as condições meteorológicas representem novamente risco à segurança.
A sequência de interdições registrada desde quinta-feira mostra que a operação da Serra Antiga está diretamente relacionada ao monitoramento das condições de chuva e das áreas de serra.
Motoristas que pretendem viajar entre São José dos Campos e Caraguatatuba devem acompanhar as atualizações da Concessionária Tamoios, especialmente em períodos de chuva persistente.
Com a liberação, o fluxo para o Litoral Norte volta a utilizar a Serra Antiga, enquanto os veículos no sentido Vale do Paraíba seguem pela Serra Nova.